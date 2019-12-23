https://static.news.ru/photo/f386cc46-259d-11ea-b6a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гособвинитель в прениях запросил наказание для фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Прошу признать Раджабова виновным и назначить ему наказание — три года и шесть месяцев лишения свободы, — сказала представитель обвинения.

23 декабря Мещанский суд начал рассматривать дело по существу. Ранее его возвращали в прокуратуру для устранения недостатков.

Раджабов обвиняется в применении насилия по отношению к полицейским (ч. 1 ст. 318 УК). Следствие считает, что он бросил пластиковую бутылку в сторону полицейских. На суде потерпевшие пояснили, что испытали страх и моральные страдания.

Ранее NEWS.ru писал, что один из полицейских отказался быть потерпевшим по делу Раджабова.