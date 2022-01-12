Прокурор Подмосковья рассказал, как отвечать телефонным мошенникам

В разговоре с потенциальными телефонными мошенниками стоит быть менее доверчивым, более осторожным и «по-хорошему наглым», заявил прокурор Подмосковья Сергей Забатурин. По его словам, важно не бояться задавать аферистам неудобные вопросы, передаёт «360».

Мне звонили один раз, но у нас диалог не заладился, потому что они поняли, что я просто-напросто тяну время и задаю им не те типовые вопросы, к ответам на которые они готовы. Нужно быть менее доверчивым в подобных вопросах, более осторожным и, может быть, по-хорошему наглым. Не бояться задавать те вопросы, которых мошенники не ждут, — подчеркнул Забатурин.

Он напомнил, что чаще всего мошенники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов. По словам прокурора, силовики уже научились раскрывать подобные преступления, однако из-за доверчивости граждан телефонных мошенников всё ещё достаточно много.

Если вы сами будете внимательны, предусмотрительны, будете думать о безопасности своей собственности, в том числе финансовой, то, конечно, нам будет легче работать. Таких преступлений станет меньше, — резюмировал Забатурин.

Ранее специалисты из Германии описали новый вид мошенничества в Сети, в котором начали использовать QR-коды. Как сообщается в отчёте агентства по безопасности Cofense, хакеры стали рассылать жертвам письма от имени банков с сообщением о том, что их аккаунты якобы были взломаны, и ссылкой в виде QR-кода, при сканировании которого пользователь попадает на поддельный сайт. Там предлагается ввести старый пароль и заменить его на новый, после чего аккаунт взламывается.