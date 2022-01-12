Прокурор Подмосковья: обманутым дольщикам региона бесплатно помогут юристы

С 1 апреля 2022 года обманутые дольщики Московской области смогут получить бесплатную юридическую помощь, сообщил прокурор региона Сергей Забатурин. По его словам, реализованная на законодательном уровне инициатива будет направлена в первую очередь на оказание информационной поддержки, сообщает «360».

С 1 апреля 2022 года гражданин, который относится к категории обманутых дольщиков, имеет право на бесплатную юридическую помощь в Московской области. <...> Люди будут понимать чётко, как, где, в какие сроки будут реализованы их права, — заявил Забатурин.

Он рассказал ещё об одном законопроекте, который получил поддержку регионального правительства в 2021 году. Речь идёт об инициативе, направленной на поддержку организаций, которые занимаются достройкой брошенных объектов.

Чаще всего это недостроенные многоквартирные дома, уточнил Забатурин. Таким предприятиям предоставят льготную ставку по арендным платежам на земельные участки, резюмировал он.

В прошлом году Счётная палата заявила о риске роста недостроя в рамках нацпроектов и увеличения числа обманутых дольщиков. Согласно приведённым в отчёте данным, действующая методология ценообразования не принимает во внимание увеличение цен на стройматериалы и другие ресурсы.

В связи с этим существует риск невозможности сдачи объектов капитального строительства, которые возводятся в рамках нацпроектов. Из-за существенного роста себестоимости жилья может остановиться его строительство и увеличиться количество обманутых дольщиков, отметили в Счётной палате.