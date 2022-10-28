Прокурор объяснил, что делать в случае звонка от мошенника Прокурор Забатурин: при звонке от мошенника стоит прекратить разговор и связаться с банком

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Звонки под видом работников банков или правоохранителей — это основной способ кибермошенничества, рассказал в беседе с «360» прокурор Московской области Сергей Забатурин. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать особые правила — не сообщать звонившим персональные данные и поступающие на телефон через СМС коды, а также не раскрывать данные личного характера, рассказал специалист. Он добавил, что в случае звонка от мошенников важно незамедлительно прекратить разговор и связаться с банком, чтобы уточнить, действительно ли звонили оттуда.

Прокурор также рассказал о том, как правоохранители борются с кибермошенничеством. По его словам, прокуроры регулярно проводят рабочие встречи с представителями банковских учреждений, в ходе которых они разрабатывают памятки для населения. Помимо того, на информационных стендах учреждений размещают плакаты, которые информируют о видах кибермошенничества и способах борьбы с ним. Также Забатурин обратился к руководству крупных банков с предложением увеличения рассмотрения сроков заявок по кредитам для социально незащищенных граждан.

Я направил обращение руководству крупнейших банков с предложением рассмотреть вопрос о совершенствовании функционирования указанных автоматизированных систем с целью исключения фактов выдачи кредитных денежных средств жертвам преступлений, в особенности относящимся к категории социально незащищенных граждан, а также увеличении сроков рассмотрения таких заявок, — рассказал прокурор.

Пиар-специалист Павел Шашлов ранее рассказал, что противостоять «психотрюкам» телефонных мошенников можно, сбивая злоумышленника с намеченного плана разговора. Так, например, можно попросить звонящего, который, как правило, представляется сотрудником правоохранительных или фискальных органов, повторно уточнить свои данные — имя, фамилию, должность и название ведомства. По словам эксперта, уже на этом моменте злоумышленник начинает сбиваться, а его уверенность пропадает. Можно предложить ему оставить свой номер телефона, чтобы перезвонить позже, а также спросить адрес, по которому можно подъехать для решения вопроса вживую.