Прокурор назвала беспрецедентно мягким первое решение по делу «Ив Роше»

https://static.news.ru/photo/9425c15a-6591-11eb-976b-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/moscowcourt

Первое решение суда по делу «Ив Роше», по которому оппозиционному блогеру и политику Алексею Навальному был назначен условный срок, является беспрецедентно мягким. Об этом заявила прокурор Екатерина Фролова после выездного заседания Симоновского суда, в ходе которого условный срок Навальному был изменён на реальный.

Мы считаем беспрецедентным снисхождением решение Замоскворецкого суда о назначении условного срока по делу «Ив Роше». Эту позицию мы отстаивали в суде, — заявила прокурор.

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы отменил условный срок Навальному по делу «Ив Роше». Оппозиционер был приговорён к 3,5 года колонии. Было удовлетворено представление ФСИН о замене условного срока Навальному на реальное заключение в колонии. Адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что решение суда об отмене условного срока будет обжаловано.

ФСИН считает, что Навальный совершил многочисленные нарушения испытательного срока, не являясь отмечаться в полицию и получая штрафы и аресты. В свою очередь оппозиционер заявлял, что не мог это сделать, поскольку находился на лечении в Германии от последствий отравления нервно-паралитическим ядом.

Как сообщал NEWS.ru, сторонники осуждённого на 3,5 года колонии оппозиционера Алексея Навального призвали собраться в центре Москвы в знак несогласия с приговором суда в отношении блогера.