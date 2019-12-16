Обвинение попросило Басманный суд Москвы приговорить хакеров, взломавших электронные системы РЖД и S7, к лишению свободы до 15 лет.
Фигурантами дела являются Кирилл Кулабухов, Андрей Жданов и Максим Матюшев. Они обвиняются в создании преступной группы, которая занималась фиктивным возвратом железнодорожных и авиабилетов. Прокурор попросил назначить им наказание в виде 10,13 и 15 лет колонии строгого режима соответственно.
Приговор подсудимым будет оглашён 23 декабря,
Ранее NEWS.ru писал, что СКР предъявил жителю Кубани обвинение в киберпреступлении против ОАО «РЖД». По данным следствия, мужчина взломал внутренние серверы компании, скопировал фотографии и персональные данные руководства, а затем выложил эту информацию на интернет-ресурсе, хостинг которого находится в Германии.
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