Прокурор назвал сроки для фигурантов дела о гибели главы компании Total

https://static.news.ru/photo/9a069a96-c847-11ea-8a97-fa163e074e61_660.jpg Кристоф де Маржери Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гособвинитель попросил приговорить к реальным срокам лишения свободы фигурантов уголовного дела о крушении самолёта в аэропорту Внуково, в результате которого погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Речь идёт о руководителе полётов центра управления воздушным движением Романе Дунаеве, диспетчере Александре Круглове и диспетчере руления Надежде Архиповой. Прокурор попросил осудить их на 6 лет и 2 месяца, 6 лет, 5 лет и 10 месяцев соответственно.

Защита фигурантов настаивает на их невиновности, рассказала ТАСС адвокат Ольга Динще.

Авиакатастрофа во Внуково случилась в ночь с 20 на 21 октября 2014 года. Самолёт Dassault Falcon 50EX, в котором находились два пилота, бортпроводник и глава Total, при разбеге столкнулся с аэродромной снегоуборочной машиной. В результате он упал и загорелся. Все четыре человека погибли.

СКР предъявил обвинения по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена) водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко, ведущему инженеру аэродромной службы «Внуково» Владимиру Леденёву, Дунаеву, Круглову, Архиповой и диспетчеру-стажёру Светлане Кривсун. Никто из них не признал вину.

В 2017 году суд приговорил Мартыненко и Леденёва к четырём и трём годам лишения свободы соответственно, но они оба были освобождены по амнистии. Материалы в отношении остальных были возвращены в прокуратуру. С Кривсун все обвинения сняли.

Ранее NEWs.ru писал, что в октябре 2018 года французская Unijet, эксплуатирующая самолёт Falcon 50 EX, заключила мировое соглашение по искам к аэропорту Внуково. Аэропорт и Государственная корпорация по организации воздушного движения в России должны были выплатить более €6,7 млн и $1280. Компания получила только часть этих средств. Она попросила суд отложить слушания, отметив, что при получении полной выплаты откажется не только от этого иска, но и от претензий в другом деле, касающихся данной катастрофы.