Прокурор Москвы выступил за генетическую регистрацию мигрантов

Прокурор Москвы Денис Попов высказался за необходимость проводить генетическую регистрацию мигрантов. По его словам, часто выдворяемые из России гастарбайтеры меняют на родине паспорт и возвращаются обратно, пишет «Российская газета».

Кардинально изменить эту ситуацию сможет только геномная регистрация всех трудовых мигрантов, приезжающих в Москву. Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет, — сказал прокурор.

Попов рассказал, что в 2021 году было выявлено 800 таких случаев. При этом не все мигранты депортируются из страны. Так, по его словам, в прошлом году лишь в отношении 24 иностранцев были приняты решения о признании нежелательным их пребывания в России. В то же время прокуратура совместно с УФСБ по Москве и Московской области направила в столичный главк полиции список для депортации порядка 600 мигрантов, совершивших противоправные деяния.

Ранее провести кодификацию миграционного законодательства и ввести обязательную геномную регистрацию всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов предложил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, такие меры серьёзным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на российский рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершённые ими преступления.