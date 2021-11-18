Прокуратуре расширят доступ к персональным данным

Прокуратура сможет получать доступ к персональным данным россиян не только в рамках надзора, но и при выполнении других функций. Соответствующий документ одобрило правительство РФ, рассказал член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев «Газете.Ru».

Законопроект направлен на устранение правовой коллизии: он наделяет прокуроров правом обрабатывать персональные данные в ходе сбора статистических данных о состоянии преступности, а также правом выполнения некоторых других функций прокуратуры. Например, контроля за соблюдением государственными служащими требований антикоррупционного законодательства, — объяснил Груздев.

Он добавил, что сейчас прокуратура может получать и обрабатывать персональные данные только в рамках прокурорского надзора, но у ведомства появились новые функции, поэтому было решено расширить полномочия. Для этого предлагается закрепить право прокуратуры получать информацию, доступ к которой ограничен по федеральным законам.

Ранее Минцифры РФ изменило порядок передачи данных сотовых операторов о разговорах абонентов Роскомнадзору. Если ранее предполагалось, что операторы должны автоматически передавать Роскомнадзору весь биллинг, то теперь речь идёт о данных по запросу службы.