Прокуратура заподозрила «Шанинку» в «разрушении традиционных ценностей»

Прокуратура Москвы направила в Московскую высшую школу социальных и экономических наук («Шанинка») представление о необходимости «устранить нарушения законодательства об образовании», пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников в вузе. Отмечается, что документ является результатом прокурорской проверки факультета свободных искусств и наук (Liberal Arts & Sciences) осенью 2021 года.

В пресс-службе «Шанинки» сообщили, что в основном претензии касаются оформления документов и данных, опубликованных на сайте. Однако, в представлении уточняется, что программы факультета направлены на «разрушение традиционных ценностей российского общества и искажение истории».

Мы проверим программы на соответствие законодательству и внесём необходимые исправления. Но планов закрывать их у нас нет, — сказали в вузе.

Помимо этого, как передаёт «Коммерсант», МВД запросило у вуза документы о сотрудничестве с рядом преподавателей. Среди них, по данным издания, Екатерина Шульман, Григорий Юдин, Константин Гаазе и Илья Будрайтскис.

Один из собеседников газеты выразил уверенность, что запрос данных связан с уголовным делом в отношении ректора вуза Сергея Зуева. При этом источник отметил, что вышеупомянутые преподаватели не имеют отношения к проекту, по которому проходит следствие, но позволяют себе критические высказывания в адрес российской власти. Политолог, доцент кафедры политических и правовых учений факультета политических наук «Шанинки» Екатерина Шульман подтвердила, что не имеет отношения к делу Зуева.

К делу я, действительно, отношения не имею, но это не мешает запрашивать информацию. А про мою публичную позицию или деятельность меня никто не спрашивал и об этом не говорил, — подчеркнула она.

Издание отмечает, что в начале марта письмо от московской прокуратуры касательно программ Liberal Arts получила РАНХиГС. Их реализует Институт общественных наук, который ранее возглавлял Зуев.

Сергея Зуева подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», которое возглавляла бывшая замглавы Министерства просвещения России Марина Ракова. Уголовное дело против Зуева и Раковой возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ректор «Шанинки» находится в СИЗО с ноября 2021 года.