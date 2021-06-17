Прокуратура заметила необоснованный рост цен на продукты

https://static.news.ru/photo/4833e020-cf80-11eb-91f7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура сообщила, что в некоторых регионах России зафиксирован необоснованный рост цен на продукты, которые имеют социальное значение. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В ряде регионов отмечены факты необоснованного завышения стоимости таких товаров на объектах розничной торговли, — сообщили в прокуратуре.

Там уточнили, что в Орловской области было направлено 25 предостережений. Кроме того, в Ростовском районе Ярославской области заметили, что в одном из магазинов подсолнечное масло продавали по цене в 119,9 рубля, тогда как органы власти договорились, что максимальная цена этого продукта — 110 рублей. За это должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а цена на товар оказалась снижена.

Также от прокуроров некоторых регионов, где зафиксировали рост цен на морковь, капусту, картофель и лук, потребовали провести проверки.

Накануне председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что для защиты потребителей нужно постоянно следить за стоимостью социально значимых продуктов. Он назвал крайне важным это направление деятельности и добавил, что необходимо оперативно реагировать на рост цен.