Прокуратура заинтересовалась массовой гибелью дельфинов у берегов России Прокуратура приступила к проверке деталей массовой гибели дельфинов в Анапе

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Сотрудники прокуратуры приступили к проверке обстоятельств массовой гибели дельфинов в Черном море у берегов Анапы, сообщила пресс-служба ведомства по Краснодарскому краю. Заявляется, что к расследованию также привлечены специалисты, которые выяснят причины смерти млекопитающих.

Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой организованы проверочные мероприятия по факту обнаружения погибших дельфинов на берегу Черного моря в Анапе, в том числе направленные на установление причин гибели животных, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в администрации Анапы, комментируя гибель дельфинов на побережье вблизи курорта, сообщили о начале проверки деталей случившегося. По данным властей, в специализированное предприятие по уборке пляжа таких заявок не поступало. Точное количество погибших дельфинов пока неизвестно, некоторые местные Telegram-каналы сообщали о 40 животных.

До этого заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук отметил, что причиной гибели животных могли стать недавние штормы в регионе. Он уточнил, что при таких условиях рыба обычно уходит на глубину, а млекопитающим становится сложнее прокормить себя.