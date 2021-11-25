Прокуратура выявила нарушения на шести шахтах Кузбасса

Прокуратура Кемеровской области обнаружила нарушения в шести организациях по добыче полезных ископаемых в ходе проверки на взрывоопасность, которая была начата после трагедии на шахте «Листвяжная». По результатам проверки возбуждено 28 административных дел, сообщается на сайте управления генпрокуратуры по СФО.

Проверены шесть организаций, выявлены нарушения, связанные с эксплуатацией шахт, не отвечающих требованиям промышленной безопасности, продолжительностью непрерывного отдыха работников, необеспечением их средствами индивидуальной защиты, а также нарушения требований при производстве плановых и внеплановых инструктажей по техничке безопасности, — говорится в сообщении.

Дела возбуждены по статьям КоАП о нарушениях госнормативов охраны труда и требований к безопасному использованию лифтов, подъёмных платформ и эскалаторов.

Проверка организаций продолжается. Её результаты находятся на контроле Генпрокуратуры.

ЧП на шахте произошло 25 ноября в 5 часов утра. В это время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек. По последним данным, 52 из них погибли.

По делу об аварии задержаны директор, его первый заместитель и начальник участка ООО «Шахта «Листвяжная». В ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.