Прокуратура выдвинула требования по велотреку Олимпиады-80 Генпрокуратура потребовала отдать государству велотрек Олимпиады 1980 года

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Генеральная прокуратура потребовала передать государству велотрек на западе Москвы, построенный к Олимпийским играм 1980 года, сообщает «Коммерсант». Иск в арбитражный суд был подан 29 мая. В настоящий момент здание велотрека площадью более 42 тысяч квадратных метров принадлежит Московской федерации профсоюзов.

Надзорное ведомство также требовало арестовать это имущество, запретить действующему руководству распоряжаться велотреком и позволить Росреестру осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав в отношении объекта. Суд уже согласился удовлетворить последнее требование.

Ранее Международный олимпийский комитет, запретивший демонстрацию любой символики России на Олимпиаде в Париже, выпустил заявление «против политизации спорта», в котором призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Организация обвинила российское правительство в цинизме и неуважении мировых антидопинговых стандартов.

До этого Украина подала прошение в адрес МОК об отстранении российских и белорусских гребцов от квалификации в Венгрии. Документ был направлен от лица президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, исполняющего обязанности министра молодежи и спорта Матвея Бидного и президента Федерации каноэ Михаила Сливинского. По их мнению, допуск спортсменов из РФ и Белоруссии является нарушением рекомендаций МОК.