https://static.news.ru/photo/5005d58a-c7fb-11e9-850f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Свердловская прокуратура организует встречу с хирургами, которые уволились из больницы в Нижнем Тагиле.

По данным пресс-службы регионального отделения ведомства, обсудить сложившуюся ситуацию также пригласили руководство медучреждений города.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит все доводы, изложенные работниками больниц Нижнего Тагила, в том числе по вопросам начисления заработной платы и стимулирующих выплат, — говорится в сообщении ведомства.

Встреча запланирована на 28 августа. Она состоится в рамках проверки, начатой после заявлений врачей о нарушении их трудовых прав.

Ранее News.ru писал, что в Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, эта ситуация требует незамедлительной реакции региональных властей.