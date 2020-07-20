Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

https://static.news.ru/photo/57e15862-ca8c-11ea-8861-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

Уголовное дело Михаила Ефремова направят в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Прокуратура утвердила по нему обвинительное заключение.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — цитирует ТАСС начальника пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилу Нефёдову.

Актёр Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя фургона госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест и может получить до 12 лет колонии.

Через несколько дней после случившегося Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего. В свою очередь адвокат семьи Александр Добровинский заявил, что родные погибшего не приняли извинения Ефремова и не примут от него материальную помощь.

Впоследствии адвокат актёра Эльман Пашаев сообщил, что Ефремов не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии «участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли.

17 июля уголовное дело в отношении актёра Михаила Ефремова, по вине которого произошло ДТП в центре Москвы, передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, писал NEWS.ru.