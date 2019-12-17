https://static.news.ru/photo/3b26ccd2-20c5-11ea-b12b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Прокуратура Хакасии внесла представление главе региона Валентину Коновалову после смерти пенсионера, который не дождался социального жилья. Пожилой мужчина скончался в подъезде многоквартирного дома, где вынужден был жить на лестнице почти два месяца.

Незадолго до этого он лишился крова: 73-летний старик оказался не нужен родственникам умершей гражданской жены.

Работники управления соцподдержки Абакана оказывали ему помощь в восстановлении утраченного паспорта и оформлении медицинского заключения. Однако большее для него сделать не смогли, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Тем не менее местные СМИ упрекали органы соцслужбы в бездействии. Прокурорская проверка также установила, что предоставление социальных услуг гражданину в трудной жизненной ситуации поставлено в зависимость от наличия у него документов, таковы требования республиканского законодательства. Пока оформляются документы, жильё такому гражданину не предоставляют.

Именно с такой ситуацией и столкнулся пенсионер. Сначала он ночевал на лавочке, потом перебрался в подъезд. После восстановления документов его должны были отправить в пансионат для ветеранов.

От главы региона надзорное ведомство потребовало устранить нарушения законодательства об основах социального обслуживания граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Хакасии второй раз за год снизило прожиточный минимум. Из-за этого уменьшились пенсии, выплаты инвалидам и многодетным семьям.