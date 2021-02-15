Прокуратура требует признать Навального виновным по делу о клевете

https://static.news.ru/photo/011f70c8-7030-11eb-b3a1-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Гособвинитель Екатерина Фролова, выступая в суде по делу о клевете, попросила признать виновным оппозиционного политика Алексея Навального. Мужчину обвиняют в оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Навальный совершил клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны. В ответ на чтение преамбулы Конституции РФ потерпевший получил клевету и оскорбления, — заявила гособвинитель.

16 февраля началось третье заседание по обвинению Навального в клевете в отношении Артёменко. Ранее суд уже рассмотрел доказательства со стороны обвинения и допросил оппозиционера.

Навального обвинили в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко после высказываний в Сети о продажности пенсионера, принявшего участие в съёмках ролика в поддержку изменений в Конституцию РФ. Статья о клевете не подразумевает тюремного срока в качестве меры наказания.

Ранее NEWS.ru писал, что Навального доставили в здание Бабушкинского суда из СИЗО «Матросская Тишина» за три часа до начала слушаний.