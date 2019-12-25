https://static.news.ru/photo/8df4b088-26fa-11ea-bcb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татарстанская прокуратура подвела итоги проверки по факту проведения учений отдела полиции с привлечением школьников в Тукаевском районе.

Согласно решению надзорного ведомства, участие детей в мероприятии незаконно, а причастные к этому должностные лица районного отдела МВД и МБОУ «Новотроицкая средняя общеобразовательная школа» поставили под угрозу безопасность и здоровье учеников.

Тем самым грубо нарушив их права и законные интересы, — подчеркнули в прокуратуре.

В свою очередь, районный отдел образования не обеспечил контроль и пресечение неправомерных действий администрации учебного учреждения. В связи с этим надзорное ведомство внесло в адрес главы района и начальника ОМВД представления, касающиеся дисциплинарной ответственности должностных лиц. Материалы проверки переданы в следственные органы.

В прокуратуре уточнили , что перенести учения на территорию школы решил руководитель тактико-строевого занятия. Свои действия он объяснил отказом главы Новотроицкого сельского поселения предоставить парк отдыха «Солнечный» для проведения манёвров из-за подготовки к новогодним мероприятиям.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница Татарстана Екатерина Пантелеева, которая опубликовала в Сети видеозапись полицейских учений со школьниками, была вынуждена написать по этому поводу объяснительную записку.

20 декабря на территории Новотроицкой средней школы проводились «тактико-строевые занятия с личным составом подразделения, где в качестве статистов были привлечены учащиеся девятого класса». Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артёма Хохорина, а также об увольнении непосредственных организаторов учений.