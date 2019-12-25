Татарстанская прокуратура подвела итоги проверки по факту проведения учений отдела полиции с привлечением школьников в Тукаевском районе.
Согласно решению надзорного ведомства, участие детей в мероприятии незаконно, а причастные к этому должностные лица районного отдела МВД и МБОУ «Новотроицкая средняя общеобразовательная школа» поставили под угрозу безопасность и здоровье учеников.
Тем самым грубо нарушив их права и законные интересы, — подчеркнули в прокуратуре.
В свою очередь, районный отдел образования не обеспечил контроль и пресечение неправомерных действий администрации учебного учреждения. В связи с этим надзорное ведомство внесло в адрес главы района и начальника ОМВД представления, касающиеся дисциплинарной ответственности должностных лиц. Материалы проверки переданы в следственные органы.
В прокуратуре
Ранее NEWS.ru писал, что жительница Татарстана Екатерина Пантелеева, которая опубликовала в Сети видеозапись полицейских учений со школьниками, была вынуждена написать по этому поводу объяснительную записку.
20 декабря на территории Новотроицкой средней школы проводились «тактико-строевые занятия с личным составом подразделения, где в качестве статистов были привлечены учащиеся девятого класса». Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артёма Хохорина, а также об увольнении непосредственных организаторов учений.
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