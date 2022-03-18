Генпрокуратура зафиксировала незаконное завышение цен на продукты

В России зафиксированы факты незаконного увеличения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены, в том числе при продаже на крупнейших интернет-платформах. Прокурорам регионов поручено проверить законность подобных действий, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены, — говорится в сообщении.

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в «Росптицесоюзе» сообщило, что производители яиц решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей на 40%. Основная причина увеличения стоимости заключается в том, что рынок выпуска яиц на треть зависит от импорта и их стоимость привязана к повышению валютного курса. Сообщалось, что в рознице яйца уже подорожали на 25%. В свою очередь «Росптицесоюз» опроверг рекомендацию о повышении розничных цен на яйца и заявил, что обсуждает меры по недопущению их подорожания.

До этого управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский посоветовал россиянам закупить средства личной гигиены и бытовой химии вместо гречки и сахара, которые производят в России. По его словам, инфляция на эти предметы обихода будет не менее 40%, тогда как, например, одежда подорожает не так серьёзно.