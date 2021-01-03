Прокуратура РФ добилась реализации выплат медикам почти на 2 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/d375d6d2-4e59-11eb-b6a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала пандемии коронавируса сотрудники российской прокуратуры добились того, что медработники смогли получить задержанные или не выплаченные им суммы за работу с опасными пациентами в общей сложности на 1,9 млрд рублей.

Благодаря вмешательству прокуроров медработникам произведены стимулирующие выплаты на сумму 1,9 млрд рублей, — сообщили ТАСС в Генпрокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что с начала прошлого года прокуроры помогли 74 тысячам врачей и сотрудников медучреждений получить причитающиеся им выплаты.

Больше всего обращений в прокуратуру в связи с невыплаченными премиальными было зафиксировано в Привожском федеральном округе. Медики только одной из больниц в Саратовской области за счёт вмешательства прокуратуры получили 7,4 млн рублей, отмечается в сообщении.

В рамках проверок о соблюдении законов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с начала года было выявлено более 71 тысячи нарушений, в суды поступили 20,8 тысячи исков, было вынесено 13,4 тысячи предупреждений.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно официальной статистике Всемирной организации здравоохранения, по всему миру число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило отметку в 83 тысячи человек. За последние сутки был зарегистрирован 740 221 случай заражения.