Прокуратура рассмотрела все жалобы водителей на штрафы из-за пропусков

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Заместитель генерального прокурора Александр Буксман рассказал о рассмотрении жалоб водителей на систему штрафов из-за отсутствия спецпропусков. По его словам, все соответствующие обращения рассмотрены.

В настоящий момент сотрудники ведомства быстро принимают меры, передаёт ТАСС. Таким образом прокуроры хотят защитить людей от сбоев.

Буксман отметил, что сначала система работала в тесовом режиме и технология не была отработана до конца.

Надо сказать, что сейчас она работает. Ну теперь уже нет необходимости, все пропуска [отменены]. Но на серединной стадии всё было отлажено, все обращения рассмотрены, меры приняты, — подчеркнул он.

Такое заявление чиновник сделал на заседании комитета Совета федерации конституционному законодательству и государственному строительству.

Пропуска в столице ввели из-за распространения коронавируса с 15 апреля. Жителям, передвигавшимся на автомобилях, требовалось получить специальный документ и привязать его к номеру машины на сайте мэрии. Как писал NEWS.ru, 8 июня мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года. В частности, были отменены режим самоизоляции, пропускная система и график прогулок. Вновь для посетителей открылись салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники.