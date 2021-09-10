Прокуратура проводит проверку в больнице, где держали связанным малыша

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку по факту жестокого обращения медперсонала с трёхлетним пациентом. Малыш оказался сиротой, сотрудники детской городской больницы, не желая с ним возиться, просто привязывали его к стулу или кровати колготками, сообщается на сайте ведомства.

Шокирующие кадры опубликовала в Сети мать другого маленького пациента. Женщина пришла в ужас от того, как врачи обращаются с обиженным судьбой мальчиком.

Сами медики ничего страшного в своём поступке не увидели и объяснили его тем, что этот ребёнок не заслуживает внимания, потому что якобы родился в семье наркоманов. К тому же за ним элементарно некому смотреть, уточняет телеканал РЕН ТВ.

После того как кадры жуткого обращения с малышом были обнародованы, в больницу приехала проверка комитета здравоохранения, а также уполномоченный по правам ребёнка. К малышу приставили няню, которая будет находиться с ним круглосуточно. В отношении медиков начаты разбирательства.

Ранее жительница Санкт-Петербурга сообщила, что в одной из больниц трёхлетнего ребёнка привязали к стулу для кормления. По её словам, мальчик — сирота.