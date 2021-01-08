Прокуратура проводит проверки в связи с очередями в аэропорту Мурманска

https://static.news.ru/photo/b1a572ba-5287-11eb-8802-fa163e074e61_660.jpg Фото: airport-murmansk.ru

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку в аэропорту Мурманска после сообщений о длинных очередях, в которых люди вынуждены нарушать социальную дистанцию.

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и требований санитарно-эпидемиологического законодательства в связи с появившимися 8 января 2021 года публикациями в СМИ о массовом скоплении людей в аэропорту города Мурманска, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Прокуроры дадут оценку работе сотрудников аэровокзала и изучат вопрос о соблюдении аэропортом необходимых требований в условиях карантинных ограничений.

Ранее на толпы людей в мурманском аэропорту жаловались пользователи социальных сетей. В группе «Мурманск» во «ВКонтакте» публиковались фотографии с толпами пассажиров.

Администрация аэропорта не удосужилась выделить больше людей на пропуск в зону досмотра, и эту функцию исполнял очень неторопливо один человек на три или четыре рейса. Если в среднем на каждом самолете летит 100–150 человек, то вы представляете, сколько скопилось людей в очереди на досмотр, — прокомментировал автор одного из снимков.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор выявил нарушения социальной дистанции и требований дезинфекции для профилактики коронавируса в московском Дворце спорта «Мегаспорт».