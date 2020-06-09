Прокуратура проверит соблюдение требований домашнего ареста для Ефремова

https://static.news.ru/photo/b446d01a-aae7-11ea-9f09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Столичная прокуратура проконтролирует соблюдение требований домашнего ареста для актёра Михаила Ефремова, по вине которого 8 июня в центре Москвы произошла авария. Об этом заявила глава пресс-службы надзорного органа Людмила Нефёдова.

Она отметила, что контроль будут осуществлять сотрудники прокуратуры ЦАО. Работники органа проследят, чтобы Ефремов не получал поблажек на домашнем аресте.

Прокуратуре поручено обеспечить надзорное сопровождение исполнения требований при осуществлении контроля за нахождением обвиняемого в месте исполнения меры пресечения и за соблюдением им наложенных судом запретов и ограничений, — приводит слова Нефёдовой РИА Новости.

Авария случилась на Смоленской площади. Машина актёра врезалась в фургон. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника ДТП от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Как писал NEWS.ru, суд запретил Ефремову выходить из дома, пользоваться Интернетом и телефоном.