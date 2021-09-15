Прокуратура проверит, почему девочку без денег высадили из автобуса

В Дзержинске (Нижегородская область) кондуктор высадила десятилетнюю девочку из автобуса из-за пяти рублей, которых ей не хватило на оплату проезда. Региональная прокуратура проверяет информацию.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по сообщению СМИ о высадке ребёнка из автобуса... Предстоит выяснить обстоятельства инцидента и дать оценку на предмет соблюдения федерального законодательства, — говорится в сообщении.

Как пишут местные СМИ, девочка позвонила маме, чтобы та встретила её на остановке и доплатила, но кондуктор дожидаться этого не стала. Теперь прокуратура должна дать оценку такому решению.

В России дейсвтуит запрет на высадку детей-безбилетников из транспорта. Штрафы за нарушение закона составляют от пяти до 30 тысяч рублей. Подобные меры введены из-за случаев, когда несовершеннолетних без билетов высаживали из общественного транспорта, подвергая их жизни опасности.

Ранее сообщалось, что в Кировской области в феврале из автобуса по причине неоплаты проезда высадили 12-летнюю девочку. При этом температура воздуха составляла 20 градусов мороза.