Прокуратура проверит особняк полицейского с баней и золотыми унитазами

https://static.news.ru/photo/f7690664-281a-11eb-be44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Нижегородской области начала проверку информации об элитном особняке заместителя начальника полиции по городу Кулебаки Алексея Волкова. Разбирательство по этому факту проводят и в МВД.

При этом надзорное ведомство намерено проверить и самих региональных правоохранителей на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства.

Незадолго до этого местные активисты нашли у высокопоставленного полицейского особняк стоимостью около 60 млн рублей без учёта внутреннего убранства. Коттедж обнаружили, засняв территорию с дрона. Примерную стоимость имения оценили риелторы.

Кроме того, по некоторым данным, для постройки особняка Волков скупил несколько участков земли и провёл к своим владениям дорогу. При доме имеется баня, пруд и участок леса. Рабочие, которые занимались обустройством особняка, уверяют, что внутри есть всё вплоть до золотых унитазов, передаёт РИА Новости

Горожане задались вопросом, откуда у полицейского такие деньги. Их любопытство разделяет Следственный комитет, писал NEWS.ru.