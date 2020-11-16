Прокуратура проверит особняк полицейского с баней и золотыми унитазами

Прокуратура Нижегородской области начала проверку информации об элитном особняке заместителя начальника полиции по городу Кулебаки Алексея Волкова. Разбирательство по этому факту проводят и в МВД.
При этом надзорное ведомство намерено проверить и самих региональных правоохранителей на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства.
Незадолго до этого местные активисты нашли у высокопоставленного полицейского особняк стоимостью около 60 млн рублей без учёта внутреннего убранства. Коттедж обнаружили, засняв территорию с дрона. Примерную стоимость имения оценили риелторы.
Кроме того, по некоторым данным, для постройки особняка Волков скупил несколько участков земли и провёл к своим владениям дорогу. При доме имеется баня, пруд и участок леса. Рабочие, которые занимались обустройством особняка, уверяют, что внутри есть всё вплоть до золотых унитазов,
Горожане задались вопросом, откуда у полицейского такие деньги. Их любопытство разделяет Следственный комитет, писал NEWS.ru.