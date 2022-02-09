Прокуратура проверит инцидент с учительницей после урока на тему развода

Прокуратура Советского района Воронежской области проверит инцидент с педагогом школы № 103 Дарьей Толстуновой, которая рассуждала на уроке о жизни после развода, передаёт «РИА Воронеж» со ссылкой на пресс-службу ведомства. После публикации в соцсетях диктофонной записи женщина написала заявление об уходе по собственному желанию. Как сообщили агентству в пресс-службе мэрии, причиной увольнения могла стать травля.

Вероятно, решение могло быть принято из-за травли, которая началась в соцсетях. Конечно, педагогам независимо от обстоятельств надо быть сдержанными и корректными. Но в управлении образования напомнили, что учителя тоже люди, тоже могут находиться в стрессе и совершать ошибки, и попросили горожан быть терпимее и не осуждать человека, — сказали в мэрии.

Ученики четвёртого класса опубликовали аудиозапись, на которой учительница резко осуждает семьи, пережившие развод. По её словам, ребёнку уделяют должное внимание только в полной семье.

А когда разведены — мать не знает, на какую ногу встать, то ли на работе работать, то ли за ребёнком ухаживать. Мужика нет — всё на ней. Она уже не знает, к какому мужику пристать, — сказала педагог.

В мэрии отметили, что школа взаимодействует с родителями учеников после инцидента, в частности, им предложили работу с детьми психолога по запросу.

Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года учительница гимназии № 168 Петербурга Серафима Сапрыкина была вынуждена уволиться после того, как прочитала ученикам стихотворения репрессированных поэтов — Александра Введенского и Даниила Хармса. Директор образовательного учреждения Светлана Лебедева после тематического урока собрала экстренное совещание и выдвинула педагогу ультиматум —​ либо уволиться, либо она уйдёт по статье утраты доверия.