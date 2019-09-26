https://static.news.ru/photo/9358c56e-e032-11e9-9d32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Прокуратура обратилась к суду с просьбой назначить актёру Павлу Устинову наказание, не связанное с лишением свободы.

Прокуратура считает, что суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства: данные о личности осужденного, его положительные характеристики с места службы, то, что он рос в многодетной семье, ранее не судим, — заявила представитель ведомства Анастасия Зверева.

По её словам, также суд не обсудил возможность переквалификации статьи на менее тяжкую, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что следователь Ярослав Заварзин, который занимался делом актёра Павла Устинова, принял решение уволиться из Тверского следственного отдела московского главка СК России.

Тверской суд 16 сентября признал Павла Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил его к трём с половиной годам колонии общего режима.

Вечером того же дня актёр Александр Паль запустил флешмоб в поддержку Павла: его инициативу подхватили десятки артистов, которые записывали видеоролики. 17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела».

20 сентября Московский городской суд заменил Устинову меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Об освобождении из-под ареста ходатайствовала и прокуратура.