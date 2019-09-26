https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Следователь и прокурор ходатайствуют перед судом об изменении меры пресечения фигуранту "московского дела" Алексею Миняйло с содержания под стражей на домашний арест.

Об этом сообщает правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвоката обвиняемого Алана Гамазова.

Сегоодня, 25 сентября, Басманный суд решает вопрос о продлении меры пресечения Миняйло. Под арестом он находится с 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве (ч.2 статьи 212 УК).

Алексей Миняйло - волонтёр штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. По утверждению защиты и его самого, 27 июля он только направлялся на Трубную площадь и не успел принять участие в акции.