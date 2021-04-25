Прокуратура объяснила приостановку работы штабов Навального

https://static.news.ru/photo/a98586a8-a6a4-11eb-9d63-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Решение приостановить деятельность штабов оппозиционера Алексея Навального было принято из-за продолжения ими несогласованных акций, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили , что ограничительная мера будет действовать до рассмотрения судом дела о признании движения экстремистским.

Решение прокурора Москвы вынесено на основании статей 9 и 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года «О противодействии экстремистской деятельности», сказано в сообщении надзорного органа.

Приостановлена деятельность общественного движения «Штабы Навального» до рассмотрения Московским городским судом дела по заявлению о ликвидации некоммерческих организаций ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, организация признана иностранным агентом. — NEWS.ru), ФЗПГ (Фонд защиты прав граждан, организация признана иностранным агентом. — NEWS.ru) и запрете деятельности общественного движения «Штабы Навального» в связи с осуществлением экстремистской деятельности, — сказано в сообщении прокуратуры.

В ведомстве подчеркнули, что лидеры и участники оппозиционных структур «продолжают противоправную деятельность, в частности проводят незаконные массовые публичные акции, что имело место, например, 21 апреля».

16 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями ФБК, ФЗПГ и штабов Навального. В ведомстве считают, что участники этих организаций ставят целью изменение конституционного строя, а руководство ими осуществляют иностранные и международные фонды, деятельность которых на территории РФ признана нежелательной. В ведомстве настаивают , что собрали достаточные доказательства противоправных действий, и намерены добиваться запрета на работу этих организаций.

О том, что прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального и двух оппозиционных фондов до решения по иску об экстремизме, ранее сообщил директор ФБК Иван Жданов. Тем не менее в пресс-службе Мосгорсуда пояснили, что запреты на определённые действия некоммерческих организаций ещё не вступили в силу, этот вопрос всё ещё рассматривается. Тем не менее имеет место запрет на проведение некоторых действий именно со стороны общественного движения. Этим занимается прокуратура, решение которой и опубликовал Жданов.