Прокуратура предостерегла IKEA и OBI, прекративших работу в России

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Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству одобрил закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о любых государственных органах России, действующих за рубежом, пишет РИА Новости. Ответственность за его нарушение будет аналогична той, которая существует за распространение фейков о Вооружённых силах РФ.

Документ расширяет список государственных органов, распространение ложной информации в отношении которых будет наказываться. В частности, речь идёт о посольствах, прокуратуре, Росгвардии и МЧС России. Закон предусматривает максимальное наказание в виде...