Прокуратура предостерегла IKEA и OBI, прекративших работу в России
Захар Чайченко
Захар Чайченко
19:00, 23 марта 2022
Фото: Valter James/flickr.com
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Прокуратура выдвинула предостережения компаниям IKEA и OBI (прекратили работу в России), находящимся в Подмосковье под иностранным контролем, пишет ТАСС. Также сотрудники прокуратуры предостерегли Michelin, Grundfos и JCB (прекратили работу в России) от недопущения дискриминации трудовых прав сотрудников зарубежных фирм.
Предостережения для недопущения нарушений трудовых прав сотрудников и налогового законодательства объявлены компаниям IKEA и OBI, французскому производителю шин Michelin, производителю строительной и сельскохозяйственной техники JCB и датскому производителю насосного оборудования Grundfos. Также вскоре будет объявлено предостережение американскому производителю 3М и шведской компании H&M, — сказал собеседник агентства.
Ранее Генпрокуратура РФ поручила организовать ежедневный мониторинг соблюдения законодательства организациями, находящимися под иностранным влиянием и осуществляющими деятельность на территории Московской области.
Ранее стало известно, что IKEA решила приостановить деятельность в России и Белоруссии. Кроме того, на территории РФ приостановила продажи крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие компании.