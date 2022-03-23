18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Прокуратура предостерегла IKEA и OBI, прекративших работу в России

19:00, 23 марта 2022
Прокуратура предостерегла IKEA и OBI, прекративших работу в России Фото: Valter James/flickr.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Прокуратура выдвинула предостережения компаниям IKEA и OBI (прекратили работу в России), находящимся в Подмосковье под иностранным контролем, пишет ТАСС. Также сотрудники прокуратуры предостерегли Michelin, Grundfos и JCB (прекратили работу в России) от недопущения дискриминации трудовых прав сотрудников зарубежных фирм.

Предостережения для недопущения нарушений трудовых прав сотрудников и налогового законодательства объявлены компаниям IKEA и OBI, французскому производителю шин Michelin, производителю строительной и сельскохозяйственной техники JCB и датскому производителю насосного оборудования Grundfos. Также вскоре будет объявлено предостережение американскому производителю 3М и шведской компании H&M, — сказал собеседник агентства.

Ранее Генпрокуратура РФ поручила организовать ежедневный мониторинг соблюдения законодательства организациями, находящимися под иностранным влиянием и осуществляющими деятельность на территории Московской области.

Ранее стало известно, что IKEA решила приостановить деятельность в России и Белоруссии. Кроме того, на территории РФ приостановила продажи крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России ранее сообщили NikeAppleDellFordBMWHarley-Davidson и другие компании.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео