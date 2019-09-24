Прокуратура направила в Мосгорсуд апелляционное представление на приговор участнику экстремистской организации «Новое величие» Павлу Ребровскому, осуждённому на два с половиной года.
Обвинение настаивает на отмене вердикта из-за нарушения условий досудебного соглашения, рассказал
По словам Ребровского, на сделку со следствием он пошёл из-за того, что не верит другим членам организации. Адвокат одной из участниц сообщества Максим Пашков, в свою очередь, утверждал, что Ребровскому угрожали возбуждением уголовного дела по статье о терроризме, если он не даст нужных следствию показаний. В случае сотрудничества ему обещали условный срок.
Ранее News.ru писал, что Мосгорсуд назначил прокурорскую проверку при рассмотрении жалобы на приговор. На время её проведения уголовное дело снято с апелляционного рассмотрения.