https://static.news.ru/photo/7d07be16-deb9-11e9-89f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Прокуратура направила в Мосгорсуд апелляционное представление на приговор участнику экстремистской организации «Новое величие» Павлу Ребровскому, осуждённому на два с половиной года.

Обвинение настаивает на отмене вердикта из-за нарушения условий досудебного соглашения, рассказал ТАСС адвокат осуждённого Иван Сустин. Ребровский ранее признал себя виновным в создании экстремистского сообщества и заключил сделку со следствием, но в ходе судебного разбирательства от своих показаний отказался.

По словам Ребровского, на сделку со следствием он пошёл из-за того, что не верит другим членам организации. Адвокат одной из участниц сообщества Максим Пашков, в свою очередь, утверждал, что Ребровскому угрожали возбуждением уголовного дела по статье о терроризме, если он не даст нужных следствию показаний. В случае сотрудничества ему обещали условный срок.

Ранее News.ru писал, что Мосгорсуд назначил прокурорскую проверку при рассмотрении жалобы на приговор. На время её проведения уголовное дело снято с апелляционного рассмотрения.