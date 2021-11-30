Прокуратура потребовала 13 млрд рублей с арестованного основателя «Рольфа»

Генпрокуратура России намерена взыскать почти 13 млрд рублей с основателя компании «Рольф» Сергея Петрова, заочно арестованного по уголовному делу о выводе за рубеж четырёх миллиардов рублей. Химкинский городской суд принял иск к производству, а 24 ноября арестовал имущество «Рольфа» на сумму исковых требований. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда эти данные подтвердили, уточнив, что в иске указана сумма 12,85 млрд рублей. В «Рольфе», в свою очередь, заявили о том, что не согласны с требованием прокуратуры и намерены отстаивать свою позицию в суде. Первое заседание по делу назначено на 14 декабря.

Мы изучаем основания для предъявления прокуратурой иска к АО «Рольф». Дилерские центры «Рольф» продолжают работу в штатном режиме, — добавили в пресс-службе компании.

Уголовное дело в отношении ряда руководителей крупнейшего в РФ автодилера «Рольф» было возбуждено в июне 2019 года. Основатель «Рольфа» Сергей Петров и ряд других фигурантов обвиняются в незаконном выводе за пределы России 4 млрд рублей. Петров находится за рубежом и арестован заочно. Генпрокуратура подготовила запрос о его экстрадиции.