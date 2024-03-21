Прокуратура посчитала наказание Кологривому мягким и обжалует его

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Прокуратура планирует обжаловать административный арест на семь суток актера Никиты Кологривого по делу о мелком хулиганстве, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуроров Новосибирской области. Там посчитали, что наказание для артиста за конфликт в ресторане слишком мягкое.

В связи с мягкостью назначенного административного наказания будет подан протест, — сообщили в ведомстве.

Ранее Центральный районный суд Новосибирска арестовал Кологривого на семь суток. Во время заседания актер, который укусил сотрудницу заведения, сообщил, что уже принес извинения пострадавшей, а также предложил ей укусить его в ответ. В прокуратуре заявили, что артист был пьян.

Он спровоцировал конфликт, оскорбляя сотрудников заведения, схватил администратора за шею и насильно склонял ее к поцелую, а когда получил отказ — укусил. Ведомство требовало назначить Кологривому 15 суток административного ареста.

При этом тетя актера заявила, что он устроил дебош в ресторане из-за перегрузок. Она пояснила, что Кологривый не успевает нормально питаться и высыпаться. Комментируя ситуацию, женщина добавила, что на поведение племянника повлиял и алкоголь. Вместе с тем родственница подчеркнула, что не оправдывает его действий.