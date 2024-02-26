Прокуратура попросила приговорить иноагента Орлова к трем годам тюрьмы

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Прокуратура попросила суд наказать правозащитника Олега Орлова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к 2 годам и 11 месяцам лишения свободы по делу о дискредитации российской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Головинского суда Москвы. Кроме того, прокурор попросил взять обвиняемого под стражу прямо в зале суда после вынесения приговора.

Государственный обвинитель попросил суд признать Орлова виновным и назначить ему наказание в виде 2 лет и 11 месяцев лишения свободы, — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что дело Орлова уже рассматривалось в суде. Тогда его приговорили к штрафу за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России, однако Мосгорсуд отменил приговор и вернул дело в прокуратуру. В качестве отягчающего обстоятельства указывалось, что в публикации иноагента усматривались мотивы вражды и ненависти к военнослужащим. Дело было направлено на повторное рассмотрение. Отмечается, что Орлову грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Одинцовский городской суд Московской области вынес приговор по делу о распространении недостоверных сведений о российской армии, возбужденному в отношении 19-летнего активиста. Обвиняемого отправили на принудительное лечение в психиатрическую медицинскую организацию.