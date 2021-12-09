Прокуратура Польши: угрозы взрыва на борту самолёта Ryanair в мае не было

Угрозы взрыва на борту совершившего в мае экстренную посадку в Минске самолёта Ryanair не было. Об этом сообщила польская Генеральная прокуратура. В ведомстве считают информацию о бомбе предлогом, чтобы вынудить лётчика сесть, передаёт РИА Новости.

В ходе расследования, проводимого Мазовецким отделом по делам организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры, было установлено, что никакой угрозы взрыва самолёта не было, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пилот получил информацию о такой угрозе от диспетчера ещё до того, как было отправлено электронное письмо о предполагаемом размещении в самолёте взрывчатки. Кроме того, на полное отсутствие угрозы указывали также действия в аэропорту Минска, в том числе действия экстренных служб и обслуживающего персонала аэропорта.

Вся ситуация была лишь предлогом, призванным заставить лётчика приземлиться в Минске, — резюмировали в полькой прокуратуре.

Инцидент с бортом Ryanair произошёл 23 мая. После сообщения о бомбе самолёт экстренно приземлился в Минске. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также его девушка — россиянка София Сапега. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Оппозиционер был обвинён в организации массовых беспорядков. Он признал вину и начал активно сотрудничать со следствием.

Западные страны считают, что посадка самолёта была операцией белорусских спецслужб для того, чтобы задержать Протасевича. После этого в Европе приняли решение не принимать воздушные машины из республики, а также ввели запрет на полёты своих авиакомпаний над территорией страны. Против властей Белоруссии были введены санкции.

Ранее в статье New York Times сообщалось, что экстренная посадка рейса Ryanair в Минске с Протаcевичем в мае этого года была операцией КГБ Белоруссии. Издание ссылается на данные посадившего самолёт диспетчера «Белaэронавигации» Олега Галегова, который сейчас находится в Польшe.