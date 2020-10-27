Прокуратура опротестовала отказ в продлении испытательного срока Жукову

https://static.news.ru/photo/0a29f49a-1851-11eb-b165-fa163e074e61_660.jpg Егор Жуков Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Прокуратура просит отменить решение Кунцевского суда об отказе в продлении на один месяц испытательного срока блогеру Егору Жукову. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Назокат Эргашева.

Ранее суд не удовлетворил представления уголовно-исполнительной инспекции, которая просила продлить испытательный срок Жукову, так как он, по версии чиновников, якобы не исполнял условий приговора. Блогер, осуждённый условно за призывы к экстремизму, не явился на ежемесячную регистрацию к инспектору.

На постановление об отказе в продлении Жукову испытательного срока по условному осуждению прокуратурой подано апелляционное представление, — цитирует Эргашеву РИА Новости.

Она добавила, что Кунцевская межрайонная прокуратура просит отменить постановление. Ведомство также просит направить дело о продлении испытательного срока на новое рассмотрение.

Кунцевский суд Москвы 6 декабря 2019 года признал Жукова виновным в призывах к экстремизму в Интернете (ч. 2 статьи 280 УК) и приговорил к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Кроме того, Егору запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет.

Егор Жуков — один из фигурантов «московского дела», возбуждённого в августе 2019 года после митингов за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Изначально молодому человеку вменялось участие в массовых беспорядках, позже статью переквалифицировали на призывы к экстремизму в Интернете (у Жукова был свой YouTube-канал о политике).

Как писал NEWS.ru, Егор Жуков, которого 30 августа возле дома избили неизвестные, уверен, что нападавшие сознательно избегали попадания в объективы камер наблюдения.