Прокуратура Свердловской области установила причину появления зелёного снега в Первоуральске. По данным ведомства, это произошло из-за аварии на химическом предприятии «Русский хром 1915».
По данным РБК, из-за ЧП
Ранее жители Первоуральска регулярно жаловались на появление зелёного снега. В феврале 2019 года на крышах городских домов образовались зелёные сосульки.
Ранее власти Владимира объяснили инцидент с уборкой несуществующего снега на улицах города. Как сообщили в администрации города, машина чистила дороги и тротуары от скопившейся грязи. Видео, на котором видно, как снегоуборочная техника работает на сухом асфальте, выложили в городское сообщество в соцсети. Пользователи посмеялись над коммунальными службами города, оставив десятки комментариев, писал NEWS.ru.
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