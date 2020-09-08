Прокуратура обнародовала, сколько лет историк Жуков шпионил на заграницу

https://static.news.ru/photo/36d11fda-f215-11ea-8572-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный историк Андрей Жуков, осуждённый за госизмену 8 сентября текущего года, передавал за границу секретные документы в течение двух лет. Он шпионил для иностранных спецслужб с 2010-го по 2012 год.

Капитан запаса ВС России в эти два года передавал представителю иностранного государства секретные документы, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Москвы. Обвинительное заключение по делу историка утверждал заместитель генерального прокурора.

Судебный процесс по историку Жукову проходил в закрытом режиме, учитывая наличие в деле секретных документов. Прокурор просил дать Жукову 17 лет колонии строгого режима, тогда как его защита настаивала на прекращении уголовного дела и вынесении оправдательного приговора. В итоге историк получил 12,5 лет в колонии строгого режима.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вердикт Мосгорсуда, оглашённый 8 сентября 2020 года, в законную силу не вступил и может быть обжалован. Материалы дела рассматривали трое профессиональных судей. Инстанция учла время, проведённое Жуковым в следственном изоляторе с момента задержания.