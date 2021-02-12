Прокуратура начала проверку после травмирования собаки в самолёте

https://static.news.ru/photo/759613ba-6e0c-11eb-9a68-96000091f725_660.jpg Фото: Никита Могутин/facebook.com

Проверка началась после заявления основателя издания Baza Никиты Могутина о том, что его собака пострадала при перелёте из Москвы в Стамбул рейсом авиакомпании «Аэрофлот».

Прокуратура проводит проверку в связи с заявлением о травмировании собаки на рейсе авиакомпании «Аэрофлот» Москва — Стамбул, — сообщил журналистам ТАСС источник в силовых структурах.

9 февраля Могутин в Telegram рассказал , что его щенок корги по кличке Есения пострадал при перелёте самолётом «Аэрофлота».

У переноски проломлены две стенки, с мясом вырваны несколько крепёжных болтов, на корпусе со всех сторон следы и царапины. Собака хромает на правую переднюю лапу, а когда я её забирал в аэропорту, она выглядела так, словно её очень сильно напугали, — написал он.

Журналист уверен, что переноску «швыряли», а сверху на неё «метали» чемоданы. При этом перевозка животного стоила 10 тысяч рублей.

Люди, которые издевались над моей собакой, делали это потому, что она не сможет ничего рассказать. Моя собака не запишет подкаст, не опубликует пост, она даже мне не сможет рассказать о том, что с ней происходило за эти несколько часов, — подчеркнул он.

Позднее он сообщил, что ситуация получила широкий резонанс, в том числе её обсуждали в Государственной думе. Авиакомпания связалась с хозяином и извинилась за произошедшее. Могутину вернули деньги за перевозку собаки и пообещали купить новую корзину. По данным перевозчика, виновным оказался сотрудник обслуживающей компании из аэропорта Шереметьево, из-за действий которого переноска упала с высоты 30–40 сантиментов. При этом сам мужчина считает, что высота была значительно больше.

Это уже не первая проблема с перевозкой животных рейсами «Аэрофлота». Ранее NEWS.ru писал о гибели двух кошек, летевших рейсом «Аэрофлота». Также широкий резонанс получила история с толстым котом Виктором, которого перевозчик отказался посадить в салон из-за лишнего веса.

Его не пустили на борт «Аэрофлота» из-за правил, согласно которым вес животного не должен превышать восемь килограммов вместе с переноской, в то время как кот весил 10 килограммов. Из-за этого Виктор должен был лететь в багажном салоне. Хозяин отказался передавать своего любимца в багаж, испугавшись, что кот погибнет. Он сдал билеты, после чего подыскал похожую кошку, но меньшего веса, прошёл с ней регистрацию на следующий рейс, а в салон самолёта пронёс уже своего толстого кота.