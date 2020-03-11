В Красноярском крае Росприроднадзор и прокуратура начали проверку по факту разлива дизельного топлива в районе реки Ангара.
Ранее из-за прорыва трубы топливохранилища власти Мотыгинского района объявили режим ЧС местного уровня. На месте разлива были взяты пробы и оправлены на экспертизу.
Как
Площадь загрязнения прибрежной полосы и акватории реки Ангара составила около 15 тысяч квадратных метров. Объём вытекшего топлива — 95,4 тонны. В настоящее время на месте разлива ведутся работы по ликвидации последствий аварии. Власти контролируют их ход и ситуацию в целом. Смесь воды с топливом откачивают две вакуумные установки, вывозится загрязнённый снег. Также была установлена подпорно-сдерживающая стенка длиной 30 метров.
Как писал NEWS.ru, авария произошла 4 марта в районе посёлка Рыбное. Власти района считают, что в реку Ангару разлившиеся нефтепродукты не попали, поскольку толщина льда составляет как минимум полметра. Об уровне загрязнения станет известно после получения анализов воды.
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