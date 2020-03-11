https://static.news.ru/photo/6cae130a-6364-11ea-95c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Gritsuk/Global Look Press

В Красноярском крае Росприроднадзор и прокуратура начали проверку по факту разлива дизельного топлива в районе реки Ангара.

Ранее из-за прорыва трубы топливохранилища власти Мотыгинского района объявили режим ЧС местного уровня. На месте разлива были взяты пробы и оправлены на экспертизу.

Как сообщили РИА Новости в Росприроднадзоре, проверка ведётся в отношении филиала «Северный» АО «Красноярскнефтепродукт».

Площадь загрязнения прибрежной полосы и акватории реки Ангара составила около 15 тысяч квадратных метров. Объём вытекшего топлива — 95,4 тонны. В настоящее время на месте разлива ведутся работы по ликвидации последствий аварии. Власти контролируют их ход и ситуацию в целом. Смесь воды с топливом откачивают две вакуумные установки, вывозится загрязнённый снег. Также была установлена подпорно-сдерживающая стенка длиной 30 метров.

Как писал NEWS.ru, авария произошла 4 марта в районе посёлка Рыбное. Власти района считают, что в реку Ангару разлившиеся нефтепродукты не попали, поскольку толщина льда составляет как минимум полметра. Об уровне загрязнения станет известно после получения анализов воды.