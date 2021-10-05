Прокуратура начала проверку отравления учеников в школе Красноярска

Прокуратура Красноярска проверяет информацию об отравлении учеников в средней школе № 76 в Красноярске. С плохим самочувствием столкнулись несколько детей. Об этом сообщает ОТР, ссылаясь на пресс-службу регионального ведомства.

Ученики оказались на больничном 1 октября, они пожаловались на симптомы отравления. Родители считают , что причина этого — еда из школьной столовой. Прокурорская проверка будет направлена на оценку того, как школа и организатор питания соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы.

Также начали проверку специалисты управления образования города, данные были переданы в региональный Роспотребнадзор.

До этого массовое отравление детей произошло в подмосковном доме отдыха. Дети жаловались на боли в животе на протяжении нескольких дней. Чтобы доставить пострадавших в больницу, пришлось вызвать полицию, так как тренер юных фехтовальщиков был против их госпитализации.

Ранее специалисты Роспотребнадзора составили методические рекомендации по здоровому сбалансированному питанию школьников. Предложенные меню учитывают территориальные, национальные и другие особенности питания населения.