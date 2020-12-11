Прокуратура Москвы требует отменить штраф хоспису «Дом с маяком»

https://static.news.ru/photo/47ca4d2e-3bb8-11eb-9793-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичная прокуратура обратилась в суд с требованием об отмене штрафа, назначенного ранее детскому хоспису «Дом с маяком» по статьям об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Москвы проверена законность не вступившего в силу судебного акта. По ряду существенных нарушений, допущенных при рассмотрении административного дела, Зюзинским межрайонным прокурором Москвы на постановление районного суда принесён протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре добавили, что отмена производства в отношении хосписа связана с отсутствием состава правонарушения. Рассмотрение протеста назначено на понедельник, 14 декабря.

Ранее стало известно, что Зюзинский районный суд Москвы обязал детский хоспис «Дом с маяком» выплатить штраф в 200 тысяч рублей за нарушение правил оборота наркосодержащих препаратов. Директор хосписа Лидия Мониава рассказала, что претензии силовиков были связаны с журналами учёта наркосодержащих средств.

Как писал NEWS.ru, глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что собирается проверить правомерность визита силовиков в детский хоспис «Дом с маяком».