Прокуратура Калужской области проверит документы мигрантов о знании языка

Прокуратура Калужской области проводит проверку правомерности получения мигрантами сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. Как сообщается на сайте прокуратуры, соответствующее поручение дано прокурором области Константином Жиляковым.

В ходе проверки будут изучены обстоятельства получения соответствующих сертификатов, проверена их подлинность, дана правовая оценка как действиям иностранного гражданина, так и организации, выдавшей сертификат, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о выходе области из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, заблокировав тем самым возможность получать гражданство в упрощённом порядке для уроженцев Средней Азии. Это произошло после того, как губернатор столкнулся с тотальным незнанием мигрантами русского языка вопреки имеющимся у них сертификатам.

На видео, опубликованном в Instagram губернатора, один из посетителей миграционного центра не может ответить на вопрос, владеет ли он русским языком, а после наводящих вопросов подтверждает, что купил сертификат за пять тысяч рублей. Теперь, по словам губернатора, документы от мигрантов с поддельными сертификатами о знании русского языка будут направляться в органы внутренних дел для проверки. Также губернатор принял решение ввести запрет на привлечение иностранцев по патентам в областях торговли, пассажирских перевозок, кадровых агентств и общепита.