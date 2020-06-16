Прокуратура добилась выплат медикам, работающим с заражёнными COVID-19

https://static.news.ru/photo/dbcde34e-afc9-11ea-a014-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские прокуроры добились выплат медикам, лечащим пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Сумма компенсаций превысила 1 млрд рублей, рассказал заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.

Все наши меры направлены на то, чтобы врачи, те, кто рискует жизнью и здоровьем и кто борется за здоровье граждан нашей страны, получали то, что им положено по закону, — цитирует представителя надзорного ведомства ТАСС.

Ситуация с пособиями медикам, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусом, в настоящее время стабильная. Доплаты получают более 270 тысяч человек, сообщил накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он поблагодарил главврачей лечебных учреждений и руководителей регионов за то, что они «внимательнее стали относиться» к нуждам медиков. Ведомство также предложило учредить награды для врачей, отличившихся в борьбе с COVID-19.

Как писал NEWS.ru, средства из федерального бюджета, предназначенные для выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом, поступили в регионы. Мурашко сообщил, что на президентские выплаты из федерального бюджета были направлены более 9 млрд рублей. Он также отметил, что выплаты за май получат вдвое больше медиков, чем за апрель.

Дополнительная финансовая поддержка для медработников рассчитана на три месяца — апрель, май, июнь. Врачам, непосредственно работающим с заражёнными COVID-19, полагается по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшерам и медсёстрам — по 50 тысяч, младшему медперсоналу — по 25 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей в месяц получат врачи скорой помощи, оказывающие помощь заразившимся коронавирусом, по 25 тысяч — фельдшеры, медсёстры и водители. Согласно данным Роспотребнадзора, циркуляция коронавируса в Москве снизилась в 20 раз по сравнению с серединой марта 2020 года. Показатель составляет менее 1%, что свидетельствует о стабильной ситуации в мегаполисе.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся. На первом месте США — 2 114 026 человек, на втором Бразилия — 888 271. Также в первой десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Лесото — четыре случая. Население африканского королевства — чуть более 2 млн человек.

На 16 июня в России — 545 458 случаев коронавирусной инфекции (+8248 за последние сутки), 294 306 выздоровели (+9767). Умерли 7284 человека (+193). Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО: 89 случаев. При этом 32 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 208 680 (+1416 за последние сутки) заболевших, 126 114 выздоровели (+2874), 3386 умерли (+52).