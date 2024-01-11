Проктолог озвучил неожиданный метод профилактики геморроя Врач Долгопятов: для профилактики геморроя полезно ходить пешком по лестнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для профилактики геморроя полезно больше ходить пешком, в том числе по лестнице, рассказал в беседе с LIFE.ru врач-колопроктолог Игорь Долгопятов. Он пояснил, что причиной заболевания является застой крови в органах малого таза, в результате чего в венах возникают геморроидальные узлы, которые могут кровоточить, воспаляться и выпадать.

По словам специалиста, геморрой является проблемой офисных работников с малоподвижным образом жизни. Поэтому важно повысить физическую активность, которая улучшает кровообращение, стремиться больше ходить пешком, подниматься по лестницам пешком, а не на лифте, заниматься спортом, делать зарядку, танцевать и так далее. Рекомендуется посвящать физическим упражнениям не менее 30 минут в день, посоветовал Долгопятов.

Во время работы в офисе необходимо вставать из-за стола каждые 30–60 минут, делать разминку, менять позу и расслаблять мышцы, продолжил эксперт. Важно также следить за питанием. В рационе должны присутствовать продукты с высоким содержанием клетчатки — фрукты, овощи, злаки и бобовые. Они улучшают перистальтику кишечника, предотвращая запоры и избыточное напряжение при дефекации. Необходимо исключить жирную, острую, соленую и копченую пищу, а также алкоголь, кофе и газированные напитки, которые способствуют воспалению геморроидальных узлов.

Ранее врач-проктолог Константин Коршунов предупредил, что статичное положение тела на унитазе в течение более пяти минут вредно и может вызывать приток крови к геморроидальным сплетениям. По его словам, такая пассивность организма может обернуться геморроем.