Проктолог назвал увеличивающие риск развития рака толстой кишки продукты Проктолог Данилов: колбаса и фастфуд увеличивают риск развития рака толстой кишки

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Употребление большого количества красного мяса и переработанных мясных продуктов, в частности, колбасы, копченостей и фастфуда, увеличивает риск развития рака толстой кишки, заявил проктолог, заведующий отделением колопроктологии МКНЦ имени А. С. Логинова Михаил Данилов. В беседе с Lenta.ru он напомнил, что именно эти продукты Всемирная организация здравоохранения признает канцерогенами.

В особенности это касается тех мясных продуктов, которые проходят термическую обработку. Сюда можно отнести потребление колбас, копченостей, гриля, фастфуда, — пояснил врач.

Данилов отметил, что риск возникновения рака кишечника также увеличивается при недостаточном потреблении растительной клетчатки — свежих овощей, фруктов и злаков.

Диетолог Алексей Ковальков ранее сообщил, что развитию онкологии способствуют чипсы, сильногазированные напитки, а также мясные полуфабрикаты. Он пояснил, что причины возникновения рака до сих пор малоизвестны, однако большинство специалистов сходятся в том, что раковые клетки растут за счет быстрых углеводов.

Ковальков отметил, что употребление жареного мяса не так вредит организму, как сосиски, колбасы и различные копчености. Он также посоветовал сократить количество углеводов в рационе на протяжении дня. Однако для этого необязательно полностью отказываться от сладкого, нужно лишь ограничить его потребление до 150 г в сутки.