Проктолог назвал неожиданное последствие чрезмерного увлечения сауной Проктолог Овчинников: частое посещение саун и бань чревато геморроем

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Чрезмерное увлечение сауной и баней может привести к образованию геморроя, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-колопроктолог Константин Овчинников. По его словам, это связано с горячим и влажным воздухом, который повышает давление в сосудах.

Горячий влажный воздух в парилке провоцирует приток крови к прямой кишке и повышает давление в сосудах, что чревато обострением геморроидальной болезни. Это может проявиться как в виде сильного кровотечения, так и отека узлов, сопровождающегося резкой болью в области заднего прохода, — пояснил эксперт.

Также он рассказал о влиянии беременности на появление деликатной проблемы, когда по мере роста плода у женщины возрастает нагрузка на органы малого таза, часто сопровождающаяся расширением сосудов прямой кишки и образованием геморроидальных узлов. То же касается и людей с малоподвижным образом жизни — офисных работников и водителей. Благодаря застойным процессам в малом тазу происходит снижение тонуса сосудов и развитие геморроя. Поэтому врач посоветовал больше двигаться, заниматься бегом, ходьбой, гимнастикой и плаванием. Однако тем, у кого есть явные симптомы геморроя, необходимо отказаться от силовых нагрузок со штангой, гирями или гантелями, иначе повышение внутрибрюшного давления вызовет застой крови в малом тазу и появление болезненных «шишек» в заднем проходе.

Кроме того, по словам проктолога, причинами геморроя являются избыточный вес, злоупотребление алкоголем и хронический простатит, когда из-за длительного воспалительного процесса в простате возникает отек геморроидальных узлов. Поэтому своевременное лечение простатита является также и профилактикой геморроя, резюмировал врач.

Ранее колопроктолог Алексей Винников предупредил, что занятия боевыми видами спорта и бодибилдингом могут провоцировать развитие геморроя. По словам специалиста, в ряде случаев чрезмерная нагрузка во время тренировок способна довести до ректальных кровотечений.