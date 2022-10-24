Проктолог назвал неочевидную причину появления анальных трещин Проктолог Гаврилов назвал долгое сидение за компьютером причиной появления анальных трещин

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Длительное сидение за экраном компьютера может привести к варикозу, геморрою, а также к образованию анальных трещин в будущем, предупредил врач-колопроктолог, кандидат медицинских наук Василий Гаврилов, сообщает «Газета.Ru». По словам медика, это возникает из-за того, что после долгого неподвижного сидения на одном месте кровь застаивается в области малого таза, а также в нижней части туловища в целом, в том числе и в ногах.

Гаврилов уточнил, что мышцы, когда человек находится в сидячем положении, не совершают сокращений, и, как следствие, их сила уменьшается, и они перестают работать эффективно. Врач добавил, что самым первым и самым верным признаком геморроя после долгого сидения за компьютером является запор, а также чувство неполного опорожнения во время похода в туалет.

При подобных симптомах уже можно смело идти на прием к проктологу. Дальше появляется зуд в области ануса, может развиться кровотечение после стула. Также начинают появляться геморроидальные узлы: сначала после стула, а потом и после физической нагрузки, — объяснил медик.

Наилучшей профилактикой в данном случае Гаврилов назвал регулярные прогулки, в том числе и по офису.

Врач-колопроктолог Марьяна Абрицова ранее рассказала, что любой перегрев и повышение температуры внешней среды может провоцировать обострение геморроидальной болезни. В этой связи медик призвала не злоупотреблять подогревом сидений автомобиля.